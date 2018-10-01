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    Во Льговском районе похитили деньги на строительство дороги

    Сегодня, 08:09
    Во Льговском районе похитили деньги на строительство дороги
    Прокуратура выявила мошенничество и хищение бюджетных средств при строительстве дороги во Льговском районе. По информации надзорного ведомства, в 2017 году Администрация района заключила договоры на строительство автомобильной дороги в деревне Воронино стоимостью более 5 млн. руб. Несмотря на то, что условия договора выполнены не были, администрация подписала акты выполненных работ и оплатила их в полном объеме. В итоге дорогу так и не достроили, а ущерб муниципальному бюджету оценили в 1 млн. 400 тыс. руб.На основании материалов прокурорской проверки возбудено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «халатность» в отношении должностных лиц Администрации Льговского района.

     

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