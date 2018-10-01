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    Бригада медиков проведет прием в Черемисиново

    Сегодня, 08:10
    Бригада медиков проведет прием в Черемисиново
    Сегодня бригада медиков выедет в центральную райбольницу поселка Черемисиново для проведения комплексного консультирования взрослых и детей. Уже более ста местных жителей записались к курским специалистам: кардиологу, эндокринологу, неврологу, сосудистому хирургу, педиатру. На основании анализа и осмотра врачи назначат, в случае необходимости, лечение.  Цель таких выездов в сёла -  профилактика и раннее выявление различных хронических неинфекционных заболеваний, разъяснение принципов правильного питания и здорового образа жизни. 

     

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