Бригада медиков проведет прием в Черемисиново

Сегодня бригада медиков выедет в центральную райбольницу поселка Черемисиново для проведения комплексного консультирования взрослых и детей. Уже более ста местных жителей записались к курским специалистам: кардиологу, эндокринологу, неврологу, сосудистому хирургу, педиатру. На основании анализа и осмотра врачи назначат, в случае необходимости, лечение. Цель таких выездов в сёла - профилактика и раннее выявление различных хронических неинфекционных заболеваний, разъяснение принципов правильного питания и здорового образа жизни.



