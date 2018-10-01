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    В Хомутовском районе завершен капремонт 10 километров трассы А-142

    Сегодня, 08:11
    В Хомутовском районе завершен капремонт 10 километров трассы А-142
    В Хомутовском районе завершен капитальный ремонт 10-километрового отрезка дороги А-142 «Тросна - Калиновка». Здесь расширена и усилена проезжая часть, для чего нижний слой дорожного покрытия покрыли специальной геосеткой. Помимо этого, увеличены и укреплены обочины, обустроена система дренажа под трассой. На участке полностью заменили все дорожные знаки, установили сигнальные столбики со светоотражателями, обустроили пешеходные тротуары с перилами. На шести построенных автобусных остановках появились светильники на солнечных батареях. До конца года в Курской области планируют капитально отремонтировать 13 километров дороги «Курск - Воронеж - Борисоглебск».

     

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