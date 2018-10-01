19% курян сделали прививки против гриппа

Прививки против гриппа сделали 19% курян. Всего же в этом году планируют привить не менее 45% населения. Область получила первые партии вакцины еще в августе. В ближайшие дни ожидается следующая поставка - уточнили в региональном комитете здравоохранения. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРЗ регистрируется на обычном сезонном уровне. Грипп пока не зафиксирован. Медики призывают курян заблаговременно позаботиться о своем здоровье и сделать прививку. Грипп коварно тяжелым течением и осложнениями, вплоть до летального исхода. В зоне риска – пожилые и дети, а также люди с хроническими заболеваниями.