поиск по сайту
 

    19% курян сделали прививки против гриппа

    Сегодня, 08:12
    19% курян сделали прививки против гриппа
    Прививки против гриппа сделали 19% курян. Всего же в этом году планируют привить не менее 45% населения. Область получила первые партии вакцины еще в августе. В ближайшие дни ожидается следующая поставка  - уточнили в региональном комитете здравоохранения.  По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРЗ регистрируется на обычном сезонном уровне. Грипп пока не зафиксирован. Медики призывают курян заблаговременно позаботиться о своем здоровье и сделать прививку. Грипп коварно тяжелым течением и осложнениями, вплоть до летального исхода. В зоне риска – пожилые и дети, а также люди с хроническими заболеваниями.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама