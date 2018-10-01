В Мокве водитель сбил на "зебре" девушку и скрылся

В среду, 3 октября, под Курском машина сбила девушку на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП. По данным ГИБДД, авария произошла в деревне 1-я Моква на улице Санаторная. 22-летняя курянка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колёса неустановленного автомобиля. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Госавтоинспекция просит свидетелей аварии или лиц, располагающих какой-либо информацией по факту ДТП, сообщить по телефону дежурной части 36-70-01, 36-70-02.