Курские активисты выявляют теплотрассы без изоляции
Сегодня, 12:10
Перед началом отопительного сезона активисты ОНФ начали проверять состояние тепловых сетей, которые проложены над землей. По строительным нормам и правилам, надземные теплосети должны быть теплоизолированы, чтобы минимизировать потери энергии при транспортировке теплоносителя. "Фронтовики" проверили участок теплотрассы по улице Энергетиков. Он уже попадал в поле зрения общественников в 2017 году. Активисты обнаружили, что на некоторых отрезках сети теплоизоляция пришла в негодность или отсутствует вовсе. Спустя год ничего не изменилось. В связи с этим общественники направили обращение в комитет ЖКХ для устранения недочетов и организации дальнейшего контроля за состоянием тепломагистралей. В ОНФ сообщили, что проверят участки теплотрасс в районе парка КЗТЗ, улицы Кавказская. Аналогичные проверки идут в Курчатове, Железногорске, Фатеже и других райцентрах. Активисты надеются, что обращения в муниципалитеты и при необходимости в Госжилинспекцию помогут решить давнюю проблему.