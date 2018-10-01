Кибермошенники сняли с карты жительницы Железногорска почти 200 тысяч рублей

Очередной жертвой киберпреступников стала 56-летняя жительница Железногорска. Мошенник, взломав в соцсетях аккаунт ее подруги, начал переписку, во время которой предложил подключить программу одного из банков для начисления бонусов. Перезвонить приятельнице женщина не догадалась. Назвав реквизиты своей банковской карты, потерпевшая лишилась более 180 тысяч рублей. Полиция призывает курян быть бдительными. Перед тем, как сообщать информацию о себе и тем более о своих банковских вкладах, необходимо убедиться, что ваш собеседник – тот, за кого себя выдает.