поиск по сайту
 

    Тепло пришло в 664 дома Курска

    Сегодня, 12:46
    Тепло пришло в 664 дома Курска
    В Курске продолжается работа по включению отопления на объектах социальной сферы и жилого фонда. По информации курского филиала «Квадры», тепло подается во все учреждения здравоохранения, расположенные на территории города, в 82 из 85 детских садов, в 79 из 93 учреждений среднего и дополнительного образования. К вечеру 3 октября тепло пришло в 664 многоквартирных дома из 2271. Напомним, отопительный сезон в жилом фонде стартовал 1 октября. Подключение отопления производится в соответствии с графиком. Узнать о сроках подачи тепла в тот или иной дом можно в своей управляющей компании или по телефонам ЕДДС г. Курска: 51-92-80 или 51-92-91. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама