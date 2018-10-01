Тепло пришло в 664 дома Курска

В Курске продолжается работа по включению отопления на объектах социальной сферы и жилого фонда. По информации курского филиала «Квадры», тепло подается во все учреждения здравоохранения, расположенные на территории города, в 82 из 85 детских садов, в 79 из 93 учреждений среднего и дополнительного образования. К вечеру 3 октября тепло пришло в 664 многоквартирных дома из 2271. Напомним, отопительный сезон в жилом фонде стартовал 1 октября. Подключение отопления производится в соответствии с графиком. Узнать о сроках подачи тепла в тот или иной дом можно в своей управляющей компании или по телефонам ЕДДС г. Курска: 51-92-80 или 51-92-91.



