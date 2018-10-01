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    До 15 октября ограничено движение на Моковской

    Сегодня, 12:56
    До 15 октября ограничено движение на Моковской
    До 15 октября будет ограничено движение автотранспорта по улице Моковская,в районе дома №26-а. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курска. В мэрии пояснили, что это связано с выполнением работ по ремонту тепловой сети.

     

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