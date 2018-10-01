Завершается ремонт тепломагистрали на улице Красной Армии

Теплоэнергетики сообщили о завершении первого этапа реконструкции теплосети на улице Красной Армии от улицы Бочарова до Чумаковской. В компании заявили, что испытали на прочность этот участок трубопровода и сегодня подали от него теплоноситель четырем жилым домам и нескольким соцобъектам, в частности интернату для слабослышащих детей, психиатрическому диспансеру, лицею «Радуга». 5 октября энергетики испытают на прочность второй участок реконструируемой тепломагистрали (от Чумаковской до Белинского), после чего его также включат в работу. Благоустройство территории будет завершено до 15 октября.