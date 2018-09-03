«Мираторг» построит в Черницыно крупнейшую в Европе мясохладобойню

В посёлке Черницыно Октябрьского района «Мираторг» приступил к строительству высокотехнологичного мясоперерабатывающего предприятия с мощностью до 4,5 миллионов голов свиней в год. Как пояснили в региональной администрации, это будет крупнейшая в Европе мясохладобойня. Сейчас на объекте трудится более 650 человек. Уже полностью завершены фундаменты одного из цехов и участка убоя, ведётся кирпичная кладка, монтаж колонн и забивка свай еще двух участков. Строители приступили к прокладке наружных сетей канализации и возведению контрольно-пропускных пунктов предприятия. В следующем году начнут внутренние отделочные работы, монтаж оборудования, технологических и инженерных сетей. Отмечается, что здесь будут работать 1400 человек.