Куряне рассказали, что значит быть учителем

Сегодня в России поздравления принимают учителя. 5 октября они отмечают профессиональный праздник. Центр регионального развития выяснил, что, по мнению курян, значит быть учителем. Большинство респондентов - 48% - выразили мнение, что это очень ответственная работа, так как именно от учителя зависит жизнь будущего поколения. 38% участников опроса считают, что работать учителем можно только по призванию. 31% ответивших выбрали вариант, что сложность работы педагогом в том, что она требует от учителя полной самоотдачи.«Быть учителем – тяжелый труд, но, к сожалению, не все учителя относятся к своей работе всерьез», - так ответила четверть респондентов. И менее 2% курян заявили, что педагогика – это простое ремесло. Добавим, сегодня в Курске у памятника Первой учительнице состоится праздничный митинг. Там устроят акцию «Скажи СПАСИБО своему Учителю!». За время ее проведения педагогам Курской области и других регионов уже направлено более семи тысяч благодарственных писем. В митинге примут участие делегации молодежных советов Белгородской и Воронежской областей, они вместе с курянами отправятся в профсоюзный автопробег молодых педагогов ЦФО в честь Дня Учителя в Брянскую область.