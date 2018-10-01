В Курск привезут мощи Луки Крымского

Курск стал одним из 17 городов, куда из Симферополя прибудут мощи святителя Луки Войно-Ясенецкого. Верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. По стране ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского будет путешествовать порядка двух месяцев. Главную святыню Крыма впервые вывезли на столь длительный период. В Соловьиный край ковчег привезут 9 ноября, здесь он пробудет до 12 ноября.

Мощи святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского также посетят Владивосток, Новосибирск, Омск, Челябинск, Самару, Ульяновск, Нижний Новгород, Владимир, Калугу, Смоленск, Брянск, Орел, Липецк, Тамбов, Архангельск и Калининград. Изготовлено 500 тысяч иконок святителя Луки, которые будут раздаваться всем, пришедшим поклониться мощам святителя.

Судьба святителя Крымского напрямую связана с Курской областью, поэтому и было принято решение привезти мощи в Курск. При жизни Лука Крымский работал с 1905 по 1908 год хирургом в Верхнем Любаже и Фатеже Курской области. Здесь он провел более 1500 сложнейших операций, обобщил ряд хирургических случаев и опубликовал свои первые научные статьи. В 1907 году был переведен в Фатеж, где заведовал более крупной больницей на 60 коек, но проработал там недолго.

В какой курский храм прибудут мощи Луки и каковы будут правила доступа к святыне, станет известно чуть позже.