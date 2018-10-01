На что еще готова пойти Юлия Зеленская ради дешевого пиара?

Бывшая пиарщица ателье «Мастерская классического костюма» Юлия Зеленская вновь появилась на телеэкранах спустя два года после отгремевшего скандала с ее вымышленным падением с лестницы.

Когда Зеленская была уволена из ателье за прогул, она заявила своим работодателям, что недовольна размером компенсации, выплаченной ей в связи с ее уходом. Когда дополнительные деньги ей платить отказались, она принялась угрожать причинить себе вред, а затем переложить ответственность на работодателей. Так она и поступила, «сбросив» себя с лестницы, а затем расковыряв нос и сделав несколько снимков, пишут «Дни.Ру».

С этими снимками она сначала обратилась в правоохранительные органы. Однако там, получив записи с камер наблюдения, быстро разобрались в этой ситуации, и в возбуждении уголовного дела Юлии было отказано. Это ее не остановило, и она бросилась на «поиски правды» в соцсети. И настолько увлеклась, что даже стала подписывать свои фотографии хештегом #отжимаюбизнесувсех.

И вот, спустя столько времени, девушка снова появилась на Первом канале в передаче «На самом деле» с теми же обвинениями. По словам Юлии, владельцы ателье Елена Величкина и ее сын, известный портной Антонио Паласиос-Фернандес, ее избили до потери сознания, а затем сбросили с лестницы. Однако уже в процессе обсуждения ситуации оказалось, что потери сознания не было. А обнародованное видео показало всем и то, что падение с лестницы было симуляцией.

«Что вам мешало спуститься с летсницы и уйти? Для чего этот театр одного актера? Это симуляция!» - заявила Сабина Пантус, профайлер, гость и эксперт передачи. Также она выразила сомнения, что нормальный человек мог бы столько лет выставлять свое унижение напоказ ради нескольких тысяч рублей.

Но спровоцировало второе пришествие Зеленской на ТВ другое событие, произошедшее в августе. Тогда клиенты ателье Евгений и Кристина Пушкины совершили нападение на Елену Величкину, когда пришли забирать последний костюм своего большого заказа.

По словам Антонио, поведение этих клиентов изначально было агрессивным, а в момент передачи заказа Кристина начала отчаянно оскорблять Елену, а затем кинулась в драку, что привело к тому, что Величкина оказалась на больничной койке с диагнозом сотрясение мозга.

Сейчас чете Пушкиных грозит реальное уголовное дело и тюремный срок, ведь хозяева ателье на этот раз решили не спускать все с рук провокаторам, мечтающим испортить бизнес успешным предпринимателям. И не зря, видимо, ученые предполагают, что психические расстройства могут быть заразными. По-видимому, пример Зеленской вдохновил Пушкиных, а те, в свою очередь, вызвали у нее рецидив.