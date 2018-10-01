7 октября в Курске состоится концерт «Джазовой провинции»

В воскресенье, 7 октября, в Курске вновь зазвучит джаз. Известные музыканты выступят в зале филармонии на улице Перекальского. Перед курянами выступят американский саксофонист, дважды лауреат Грэмми Марк Гросс, российский коллектив Felix Lahuti & UniversaLove, а также квартет Олега Бутмана, младшего брата известного Игоря Бутмана. Начало в 18 часов. Добавим, следующий концерт фестиваля "Джазовая провинция" в Курске состоится 27 октября.



