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    7 октября в Курске состоится концерт «Джазовой провинции»

    Сегодня, 13:08
    7 октября в Курске состоится концерт «Джазовой провинции»
    В воскресенье, 7 октября, в Курске вновь зазвучит джаз. Известные музыканты выступят в зале филармонии на улице Перекальского. Перед курянами выступят американский саксофонист, дважды лауреат Грэмми Марк Гросс, российский коллектив Felix Lahuti & UniversaLove, а также квартет Олега Бутмана, младшего брата известного Игоря Бутмана. Начало в 18 часов. Добавим, следующий концерт фестиваля "Джазовая провинция" в Курске состоится 27 октября.

     

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