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    На Фестивале науки куряне выйдут на связь с МКС

    Сегодня, 08:07
    На Фестивале науки куряне выйдут на связь с МКС
    12 октября Юго-Западный госуниверситет принимает Региональную площадку VIII Всероссийского Фестиваля науки. Как рассказали организаторы, гостей фестиваля ждет уникальное сочетание неформальных научных шоу, квестов, мастер-классов, викторин, лекций ведущих ученых, экскурсии и даже сеанс связи с МКС. Также в рамках Фестиваля науки пройдут соревнования по робототехнике и по мостостроению. Гостям фестиваля обещают показать чудеса прикладной науки, дать возможность самостоятельно провести исследования, на практике поработать с приборами.

     

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