На Фестивале науки куряне выйдут на связь с МКС

12 октября Юго-Западный госуниверситет принимает Региональную площадку VIII Всероссийского Фестиваля науки. Как рассказали организаторы, гостей фестиваля ждет уникальное сочетание неформальных научных шоу, квестов, мастер-классов, викторин, лекций ведущих ученых, экскурсии и даже сеанс связи с МКС. Также в рамках Фестиваля науки пройдут соревнования по робототехнике и по мостостроению. Гостям фестиваля обещают показать чудеса прикладной науки, дать возможность самостоятельно провести исследования, на практике поработать с приборами.



