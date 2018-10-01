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    В Курской области может появиться новый праздник

    Сегодня, 08:06
    В Курской области может появиться новый праздник
    В Курской области может появиться новый праздник. С такой инициативой выступила региональная Федерация профсоюзов. В областную Думу уже направлен соответствующий законопроект. В нем идет речь об установлении Дня профсоюзов. Он призван формировать уважительное отношение к трудовым достижениям. В документе говорится, что в связи с празднованием Дня профсоюзов могут проводиться мероприятия общественного и спортивно-культурного характера. Законопроект рассмотрят на одном из ближайших заседаний регионального парламента.

     

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