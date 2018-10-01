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    Курянка после застолья лишилась ювелирных украшений

    Сегодня, 08:08
    Курянка после застолья лишилась ювелирных украшений
    Сотрудники Северо-западного отдела полиции раскрыли кражу ювелирных изделий у курянки. Преступление было совершено несколько месяцев назад, но заявление от потерпевшей поступило только сейчас. Как выяснили оперативники, летом к курянке приходила большая компания. Во время застолья один из гостей прошел в комнату, откуда похитил золотые украшения и продал на следующий день. Долгое время женщина не заглядывала в шкатулку, поэтому кражу обнаружила намного позже. Сотрудники уголовного розыска меньше чем за сутки установили подозреваемого, который уже сознался в содеянном.  Сейчас эксперты оценивают нанесенный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

     

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