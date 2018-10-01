поиск по сайту
 

    Курская область в аутсайдерах рейтинга эффективности теплоснабжения регионов

    Сегодня, 08:00
    Курская область в аутсайдерах рейтинга эффективности теплоснабжения регионов
    В рейтинге эффективности теплоснабжения, составлением которого занимались специалисты Минэнерго РФ, Курская область заняла 60-ю позицию. По сравнению с прошлым годом регион поднялся на три позиции. Рейтинг составлялся с учетом ряда показателей. Учитываются усилия властей по созданию благоприятных условий для снижения удельных расходов топлива, снижения потерь тепла, применению современных технологий в тепловых сетях и на стороне потребителей и т.п. Например, ежегодное обновление схемы теплоснабжения в Курсской области оценили в 1,9 баллов. За показатель доли многоквартирных домов, оснащенных автоматическими индивидуальными тепловыми пунктами — регион и вовсе набрал 0 баллов. При этом в других регионах, которые обслуживает ПАО «Квадра», результаты намного выше. В частности, Липецкая область заняла в рейтинге 5-е место, Белгородская область 7-е место, Воронежская область 20-е место.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама