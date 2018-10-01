поиск по сайту
 

    В Щигровском районе 28-летний сосед обокрал пенсионерку

    Сегодня, 08:06
    В Щигровском районе 28-летний сосед обокрал пенсионерку
    В Щигровском районе у пенсионерки похитили крупную сумму денег. Сначала пожилая женщина подумала, что она потеряла свои сбережения. Но впоследствии выяснилось, что их украли. Как сообщили в УМВД, к хищению был причастен 28-летний сосед потерпевшей. Он знал, что женщина может отлучиться из дома, не заперев дверь, и воспользовался этим. Пока хозяйки не было, он украл деньги, не нарушив при этом порядок в доме. Всё похищенное мужчина потратил в тот же день. В полиции отметили, что он уже обязался вернуть пенсионерке всё украденное. Тем не менее, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама