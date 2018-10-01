В Щигровском районе 28-летний сосед обокрал пенсионерку

В Щигровском районе у пенсионерки похитили крупную сумму денег. Сначала пожилая женщина подумала, что она потеряла свои сбережения. Но впоследствии выяснилось, что их украли. Как сообщили в УМВД, к хищению был причастен 28-летний сосед потерпевшей. Он знал, что женщина может отлучиться из дома, не заперев дверь, и воспользовался этим. Пока хозяйки не было, он украл деньги, не нарушив при этом порядок в доме. Всё похищенное мужчина потратил в тот же день. В полиции отметили, что он уже обязался вернуть пенсионерке всё украденное. Тем не менее, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



