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    Курское «Динамо» пробилось в Финал четырех Кубка России

    Сегодня, 11:55
    Курское «Динамо» пробилось в Финал четырех Кубка России
    6 октября баскетболистки курского «Динамо» оформили выход в Финал четырех Кубка России. В четвертьфинале бело-голубые на выезде разгромили самарский «Политех»-СамГТУ со счетом 100:53. Весомый вклад в победу внесли Алена Кириллова, набравшая 26 очков, Наталья Жедик - 20 очков и Татьяна Видмер, оформившая дабл-дабл 18 очков и 16 подборов. Финал четырех Кубка страны пройдет 22-23 декабря. Место проведения пока неизвестно. Добавим, второй курский клуб «Инвента» будет биться за выход в следующую стадию турнира 13 октября с «Надеждой» из Оренбурга. Матч пройдет в курском СКК. 

     

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