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    Курянка на "восьмерке" протаранила жилой дом

    Сегодня, 12:04
    Курянка на
    В Курске автомобилистка не разъехалась с жилым домом. ДТП случилось в субботу, 6 октября, около 6 утра на Интернациональной. По данным МЧС, женщина – водитель ВАЗовской "восьмерки" не справилась с управлением и допустила столкновение с частным жилым домом. В результате аварии травмы получили две девушки в возрасте 18-19 лет. В Госавтоинспекции сообщили, что женщина-водитель была пьяна.
    В этот же день уже в посёлке Прямицино на трассе «Курск – Курчатов» произошло ДТП с участием трёх автомобилей. 39-летний водитель ВАЗ-21099, двигаясь в сторону Курчатова, столкнулся с попутным "Рено Логан". От удара отечественную легковушку отбросило на встречку, где она врезалась в ВАЗ-21099. В итоге во втором ВАЗе пострадали 34-летний водитель и два пассажира 24 и 59 лет. Полиция выясняет степень вины каждого участника аварии.

     

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