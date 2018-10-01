Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский принял участие во Всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению ОЗП 2018/2019 гг.»

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский принял участие во Всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2018/2019 года». Совещание под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака прошло на площадке форума «РЭН-2018». Его участниками стали руководители и главные инженеры компаний большой энергетики, региональные власти, представители муниципальных штабов по повышению надёжности. В качестве соорганизатора совещания выступил Минстрой России.

МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнили все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов. Опережающими темпами по ряду показателей выполняется ремонтная программа. Специалистами компаний отремонтировано более 50 тыс. км линий электропередачи 0,4-110 кВ и около 12,5 тысяч трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполнен ремонт 92 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. От деревьев и кустарниковой растительности расчищено свыше 26 тысяч га просек воздушных линий электропередачи.

Большое внимание в преддверии ОЗП уделялось подготовке персонала к ликвидации аварийных ситуаций, связанных с низкими температурами. Филиалами МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья совместно с филиалами ПАО «ФСК ЕЭС», с участием МЧС России, администраций городов, органов исполнительной власти субъектов РФ и Системного оператора проведено 17 учений по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС, связанных с угрозой нарушения электроснабжения. Кроме того, в компаниях организовано 87 противоаварийных тренировок.

В настоящее время к ликвидации аварий и нештатных ситуаций в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья готовы 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек и свыше 4,5 тысяч единиц автомобильной и специальной техники. В их распоряжении находятся более 1300 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью 47,5 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов. На 100% укомплектован аварийный запас оборудования. В случае необходимости к работам могут быть привлечены ресурсы подрядных организаций

Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформированы 168 специальных бригад повышенной мобильности в составе более тысячи человек и свыше 300 единиц техники, предназначенных для оперативной переброски дополнительных сил между филиалами компаний и участия в аварийно-восстановительных работах на территориях других ДЗО ПАО «Россети».

Все филиалы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

«Электросетевой комплекс 20 российских регионов готов к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Энергетиками МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья проделана огромная работа. Сегодня перед нами стоит задача обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей в самые холодные месяцы года. Высокий профессионализм и опыт наших специалистов являются залогом того, что мы успешно сможем с ней справиться», - подчеркнул генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.



