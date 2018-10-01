Главный инженер ПАО "МРСК Центра" рассказал об опыте работы Общества по оптимизации потерь в сетях

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "МРСК Центра" – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александр Пилюгин рассказал на форуме «РЭН-2018» об опыте работы Общества по оптимизации потерь в сетях.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "МРСК Центра" – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александр Пилюгин принял участие в прошедшей в рамках форума «РЭН-2018» презентации рейтинга энергоэффективности электросетевых компаний.

В ходе своего выступления Александр Пилюгин заострил внимание организаторов и методологов рейтинга на сегодняшних проблемах электросетевых компаний, связанных с расчетом и анализом технологических потерь. Сетевые компании однозначно заинтересованы в прозрачности структуры потерь, стремятся точно определять технологические и находить коммерческие потери. Также он отметил, что существующая нормативная база по расчету технологических потерь значительно устарела и требует изменений и дополнений.

В частности, специалистами МРСК Центра экспериментальным путем доказано, что при расчете потерь не учитываются такие факторы, как старение оборудования. Мало изучены с точки зрения потерь такие сравнительно новые технологии, как кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Необходимо добавить, что серьезную долю в структуре потерь составляют потери не технические, но не подконтрольные сетевым организациям, в том числе - заниженные нормативы потребления электроэнергии в отсутствии приборов учета, применение расчетных способов формирования полезного отпуска, потери в бесхозных сетях и т.д. Это так же необходимо учитывать и принимать во внимание при установке целевого уровня потерь.

Как отметил Александр Пилюгин, принципиально новые возможности в части оптимизации потерь открывает активно идущий процесс цифровизации электросетевого комплекса. Детализированные, точные и оперативные измерения должны стать основой всех информационных систем, в том числе в части управления потерями, отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "МРСК Центра" – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Говоря о дальнейших планах МРСК Центра и МРСК Центра в этой области, Александр Пилюгин, в частности, указал на необходимость изменения архитектуры информационных систем управления сетевыми компаниями. В настоящее время эти системы – от баз данных топологии и схем сети до баз данных потребителей - разобщены и интегрированы друг с другом в неравной степени. Помочь решить проблему может создании мастер-базы (интеграционной шины), которая позволит обеспечить централизованный и унифицированный событийно-ориентированный обмен сообщениями между различными информационными системами. Использование такой динамической модели позволит вывести систему управления на качественно новый уровень. В МРСК Центра и МРСК Центра вплотную подходят к этой модели, отметил Александр Пилюгин.



