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    В Курской области 40 водителей лишат прав за пьяную езду

    Сегодня, 12:18
    В Курской области 40 водителей лишат прав за пьяную езду
    В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции проверили водителей на трезвость. С 5 по 7 октября в регионе были задержаны 40 автомобилистов, находящихся в состоянии опьянения. 7 отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Двое были задержаны уже за повторное нарушение. За него наступает уголовная ответственность. Курян призывают сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

     

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