В Курской области 40 водителей лишат прав за пьяную езду

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции проверили водителей на трезвость. С 5 по 7 октября в регионе были задержаны 40 автомобилистов, находящихся в состоянии опьянения. 7 отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Двое были задержаны уже за повторное нарушение. За него наступает уголовная ответственность. Курян призывают сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.



