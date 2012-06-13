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    В ЮЗГУ вернут военную кафедру

    Сегодня, 15:22
    В ЮЗГУ вернут военную кафедру
    В ЮЗГУ вернут военную кафедру. На имя ректора вуза Сергея Емельянова пришло письмо из Министерства обороны. В нем говорится, что на заседании Коллегии Минобороны принято положительное решение о создании военного учебного центра при Юго-Западном госуниверситете. Сейчас готовится проект соответствующего распоряжения Правительства.  Открытие военного учебного центра при университете намечено на 1 сентября 2019 года. Обучение будет проводиться среди студентов-очников по программам сержантов запаса и солдат запаса с ежегодным набором 90 человек. 

     

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