Почти полтора миллиона рублей штрафов заплатят нарушители миграционного законодательства

Правоохранители подвели итоги операции «Нелегал» в Курской области. Полиция выявила 737 нарушений миграционного законодательства, в том числе 462 нарушения правил въезда на территорию страны, либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и 275 нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами.

Выявлено 28 фактов нарушений миграционного законодательства со стороны юридических лиц. Кодексом об административных нарушениях за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства юридическими лицами установлена административная ответственность и предусмотрены штрафы до 800 тысяч рублей либо административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

В Суджанском районе при проверке двух строящихся объектов привлечены к административной ответственности двое граждан, осуществлявших трудовую деятельность без разрешительных документов, и работодатель - за незаконное привлечение их к трудовой деятельности.

На стройке в Фатежском районе выявлено 7 граждан, осуществлявших трудовую деятельность без патента. Они привлечены к административной ответственности.

За выявленные нарушения миграционного законодательства наложено административных штрафов на общую сумму 1 млн. 465 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия возбуждено 7 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконной миграцией, 3 по преступлениям, связанными с наркотиками, 7 по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, и 1 за незаконное пересечение государственной границы.

В рамках операции выдворено и депортировано 14 иностранных граждан, подготовлено 15 решений об аннулировании ранее выданных разрешительных документов, 12 – о сокращении срока временного пребывания на территории РФ, 35 решений о неразрешении въезда на территорию РФ.

За время проведения оперативных мероприятий составлено 4236 протоколов; вынесено 280 решений о сокращении сроков временного пребывания иностранным гражданам на территории РФ. Принято 280 решений о неразрешении въезда иностранным гражданам на территорию.