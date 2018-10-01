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    За поджог внедорожника курянина отправили в колонию

    Сегодня, 16:03
    За поджог внедорожника курянина отправили в колонию
    За поджог внедорожника курянина отправили в колонию - сообщили в прокуратуре. Этот инцидент произошел в октябре 2017 года. На улице Бойцов 9-ой Дивизии вспыхнул автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Пожарные потушили иномарку, однако она была сильно повреждена пламенем. Позже выяснилось, что внедорожник спалили из-за парковки. По данным прокуратуры, мужчина перевозил мебель и оставил машину возле подъезда. Это не понравилось водителю «Тойоты». Между мужчинами произошел конфликт. Тогда водитель внедорожника перегородил выезд доставщику мебели. Тот ждал владельца "Тойоты" почти пять часов. Когда терпение у него кончилось, он облил бензином и поджег внедорожник, преграждавший путь. Над курянином уже состоялся суд, его приговорили к 2,5 годам колонии-поселения.

     

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