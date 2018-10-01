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    "Инвента" стартует в Премьер-лиге гостевым матчем в Красноярске

    Сегодня, 08:01
    Сегодня гостевым матчем в Красноярске баскетболистки «Инвенты» стартуют в Премьер-лиге. Курянкам предстоит сыграть с "Енисеем". В прошлом сезоне команды встречались трижды, "Инвенте" удалось одержать одну победу. Сегодняшний матч пройдет на арене «Север», начало в 15 часов по московскому времени. Напомним, "Инвенте" на этой неделе также предстоит борьба за путевку в Финал четырех Кубка России. Эта встреча состоится в Курске 13 октября.

     

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