"Инвента" стартует в Премьер-лиге гостевым матчем в Красноярске

Сегодня гостевым матчем в Красноярске баскетболистки «Инвенты» стартуют в Премьер-лиге. Курянкам предстоит сыграть с "Енисеем". В прошлом сезоне команды встречались трижды, "Инвенте" удалось одержать одну победу. Сегодняшний матч пройдет на арене «Север», начало в 15 часов по московскому времени. Напомним, "Инвенте" на этой неделе также предстоит борьба за путевку в Финал четырех Кубка России. Эта встреча состоится в Курске 13 октября.