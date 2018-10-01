Пенсионер добился от «Курскоблводоканала» перерасчета

В прокуратуру пожаловался житель Большесолдатского района по вопросу необоснованного начисления платы за водоснабжение. Как пояснили в надзорном ведомстве, пенсионер с супругой проживают в деревне Чубаровка в частном доме без канализации. Он подключен к уличной колонке с холодной водой. В населенном пункте вообще нет централизованного водоснабжения. Однако это не помешало на протяжении двух лет АО «Курскоблводоканал» необоснованно применять норматив за водоснабжение дома пенсионера. Расчет производился как для жилого дома, оборудованного унитазом, раковиной, мойками и ванной, с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением или местной канализацией. Так курянину пришлось переплатить более 7 тысяч рублей. Прокурор потребовал у директора коммунальной организации устранить нарушения. Пенсионеру уже сделали перерасчет и установили обоснованный норматив.



