В Курске отметят 100-летие первой комсомольской организации

Сегодня отметят 100-летие первой комсомольской организации в Курске – Ямского союза рабочей молодежи «III Интернационал». Торжества начнутся в 15 часов в ДК железнодорожников. Часом ранее возложат цветы к мемориальной доске и к бюсту комсомольца А.Г. Козлова (локомотивное депо), в 14.40 – возложение цветов к памятному знаку «В честь боевых и трудовых подвигов курских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».



