поиск по сайту
 

    В Курске отметят 100-летие первой комсомольской организации

    Сегодня, 08:08
    В Курске отметят 100-летие первой комсомольской организации
    Сегодня отметят 100-летие первой комсомольской организации в Курске – Ямского союза рабочей молодежи «III Интернационал». Торжества начнутся в 15 часов в ДК железнодорожников. Часом ранее возложат цветы к мемориальной доске и к бюсту комсомольца А.Г. Козлова (локомотивное депо), в 14.40 – возложение цветов к памятному знаку «В честь боевых и трудовых подвигов курских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама