За долги по алиментам курянина приговорили к работам. Как рассказали в службе судебных приставов, по решению суда мужчина должен был перечислять на содержание 7-летнего сына четверть своего заработка ежемесячно. Однако курянин нигде не работал и не пытался трудоустроиться, соответственно, алименты не платил. Так образовался долг в 84 тысячи рублей. В отношении алиментщика составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.

В службе приставов уточнили, что за 8 месяцев в Курской области подобная участь постигла 529 человек. Кроме того, 51 должник по алиментам отбывал наказание в виде административного ареста, в отношении 2 должников назначены административные штрафы в 30 тыс. руб. В отношении 411 курян, уклоняющихся от уплаты алиментов, возбуждены уголовные дела.



