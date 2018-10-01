поиск по сайту
 

    За долги по алиментам курянина приговорили к работам

    Вчера, 12:24
    За долги по алиментам курянина приговорили к работам
    За долги по алиментам курянина приговорили к работам. Как рассказали в службе судебных приставов, по решению суда мужчина должен был перечислять на содержание  7-летнего сына четверть своего заработка ежемесячно. Однако курянин нигде не работал и не пытался трудоустроиться, соответственно, алименты не платил. Так образовался долг в 84 тысячи рублей. В отношении алиментщика составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.
    В службе приставов уточнили, что за 8 месяцев в Курской области подобная участь постигла 529 человек. Кроме того, 51 должник по алиментам отбывал наказание в виде административного ареста, в отношении 2 должников назначены административные штрафы в 30 тыс. руб. В отношении 411 курян, уклоняющихся от уплаты алиментов, возбуждены уголовные дела. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама