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    За вечер на курских дорогах погибли два пешехода

    Вчера, 12:33
    За вечер на курских дорогах погибли два пешехода
    Вечером 8 октября на дорогах Курской области погибли два пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции, первая авария произошла в седьмом часу вечера на 524 км трассы М-2 "Крым". Женщина за рулем "Мазды CX-7" допустила наезд на 32-летнего пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина скончался на месте.
    Еще одно смертельное ДТП зафиксировали около 23 часов в Железногорске на улице Мира. Водитель ВАЗовской "семёрки" сбил сразу двух человек, которые пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода. 29-летнего мужчину госпитализировали, 31-летний пострадавший скончался при транспортировке в лечебное учреждение.
    Добавим, помимо этого 8 октября произошли еще несколько ДТП с участием пешеходов, в них пострадали 6 человек. 

     

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