Курянка присвоила забытую в магазине барсетку

Сотрудники Сеймского отдела полиции установили девушку, причастную к краже барсетки с деньгами. Определить ее удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в торговом павильоне. Как рассказали в УМВД, девушка, стоявшая в очереди, заметила на прилавке оставленную мужчиной барсетку. Она решила ее забрать. Потерпевший понял, что забыл кошелек уже около дома. Вернувшись и не обнаружив свое имущество, он обратился в полицию. Оперативники в течение нескольких дней установили личность курянки, присвоившей чужое. 27-летняя девушка дала признательные показания и стала фигурантом уголовного дела.