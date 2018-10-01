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    Курянка присвоила забытую в магазине барсетку

    Вчера, 15:11
    Курянка присвоила забытую в магазине барсетку
    Сотрудники Сеймского отдела полиции установили девушку, причастную к краже барсетки с деньгами. Определить ее удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в торговом павильоне. Как рассказали в УМВД, девушка, стоявшая в очереди, заметила на прилавке оставленную мужчиной барсетку. Она решила ее забрать. Потерпевший понял, что забыл кошелек уже около дома. Вернувшись и не обнаружив свое имущество, он обратился в полицию. Оперативники в течение нескольких дней установили личность курянки, присвоившей чужое. 27-летняя девушка дала признательные показания и стала фигурантом уголовного дела.

     

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