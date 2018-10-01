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    В осенний призыв служить отправят 453 жителя Курска

    Сегодня, 08:06
    В осенний призыв служить отправят 453 жителя Курска
    В Курской области продолжается осенний призыв. Как рассказал начальник отдела мобилизационной подготовки администрации города Игорь Дзебисов, в Курске вызову на призывную комиссию подлежат 2653 человек, 453 из них будут направлены на службу в ряды Российской армии. Дзебисов отметил, что за минувшую неделю на призывную комиссию явились 165 человек, 96 из них будут призваны на срочную службу, 18 направлены на медицинское обследование, 34-м предоставлена отсрочка от призыва, 17 признаны негодными или ограниченно годными к военной службе.

     

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