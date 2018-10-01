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    В ФАПах отсутствуют туалеты и тонометры

    Сегодня, 08:08
    В ФАПах отсутствуют туалеты и тонометры
    Активисты ОНФ обобщили проблемы курских фельдшерско-акушерских пунктов. По данным активистов, к центральному отоплению подключены всего 13 ФАПов из 604. В 11 ФАПах отсутствует комната для приема родов, в 9 – нет гинекологического кресла и пеленального стола, в 12 – санузла для пациентов. Только 3 из 20 медпунктов оснащены портативным электрокардиографом, 2 – автоматическим дефибриллятором. Портативный анализатор уровня сахара крови с тест-полосками имеется в 8 из 20 медорганизаций. А в трех ФАПах Хомутовского района жители не смогут даже измерить давление – там просто нет тонометра. В ходе выездной проверки ФАПов активистам удалось посетить лишь половину- остальные были закрыты по разным причинам. «Фронтовики» направили в региональный комитет здравоохранения свои наблюдения с предложением устранить недочеты. 

     

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