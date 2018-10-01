В числе лучших по реализации проекта "Умный город" назвали Курскую область

На всероссийском совещании Минстроя в режиме видеоконференции обсуждалась реализация проекта «Умный город». С представителями регионов общался заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. На этот раз Курскую область назвали в числе лучших. Проект «Умный город» охватывает все сферы жизни людей и состоит из шести ключевых блоков, включающих в себя конкретные задачи по внедрению «умного» ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной среды, созданию инновационной городской инфраструктуры, а также по развитию городских транспортных систем. Андрей Чибис отметил ряд регионов, где передовые технологии уже внедряются в жизнь. В их числе и Курская область. В частности, речь идет о поселке Северный, который замминистра посетил в этом году во время своего визита в Курск. В ближайшее время паспорт проекта «Умный город» будет обсуждаться в регионах, а предложения по итогам будут направлены в Минстрой России. Губернатор Курской области Александр Михайлов дал поручение профильным структурам администрации активно включиться в эту работу.