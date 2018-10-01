На ПЛК в столкновении двух иномарок пострадали оба водителя. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 9 утра 9 октября. Возле дома №49«Б» по ПЛК столкнулись "MITSUBISHI L-series" под управлением 55-летнего водителя, выезжавшего с Льговского переулка и поворачивающего от налево на ул. ПЛК, и «AUDI 80». За рулем находился 25-летний водитель, двигавшийся по ПЛК от Льговского поворота в направлении Лесной. В результате ДТП оба водителя получили ранения различной степени тяжести.



