В центре Курска из-за ремонта трубопровода отключают горячую воду и отопление
Сегодня, 11:55
Сегодня курский филиал "Квадры" начинает плановый ремонт трубопровода на улице Павлова, а также перевод теплосетей от второго «луча» ТЭЦ-4 на зимний режим. В компании пояснили: на время работ будет приостановлена подача горячей воды и отопления по ряду адресов в историческом центре города.
В связи с ремонтом теплосети по ул. Павлова с 13:00 10 октября до 20:00 11 октября будет приостановлена подача горячей воды и тепла по следующим адресам: