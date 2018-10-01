Курян из "зоны риска" начали переселять на зиму

В связи с началом отопительного сезона представителям районных администраций совместно со старшими населенных пунктов, уличкомами и добровольцами спасатели рекомендовали провести внеплановые подворовые обходы и сходы граждан. Темой разговора должно стать соблюдение правил пожарной безопасности в период холодов.

Ежедневно сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС проводится около 5000 подворовых обходов и надзорно-профилактических рейдов в жилом секторе городов и сельских поселений Курской области. В первую очередь проверяющие посещают дома граждан «группы риска» — одиноких стариков, многодетных семей и лиц, злоупотребляющих алкоголем.

По статистике в осенне-зимний сезон происходит больше всего пожаров в домах именно такой категории людей.

В ходе рейдов основное внимание уделяется проверке соблюдения правил пожарной безопасности в домах одиноких стариков, использующих печное отопление. Как правило, пожилые люди ответственно относятся к вопросам пожарной безопасности, однако есть и замечания – зачастую сушат на печи вещи и дрова, оставляют поблизости деревянную мебель. Более серьезные проблемы – аварийная электропроводка, самодельные обогреватели, неисправные печи встречаются в жилье лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. "С нарушителями не церемонятся, — замечают в спасательном ведомстве. — Если обнаруживают самодельные обогревательные приборы, так называемые «козлы», то совместно с полицейскими производится незамедлительное их изъятие".

Активно ведется работа по переселению на зиму и одиноко проживающих курян, злоупотребляющих алкоголем. Около 200 из них уже переехали к родственникам.