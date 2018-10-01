поиск по сайту
 

    Курян из "зоны риска" начали переселять на зиму

    Сегодня, 12:31
    Курян из
    В связи с началом отопительного сезона представителям районных администраций совместно со старшими населенных пунктов, уличкомами и добровольцами спасатели рекомендовали провести внеплановые подворовые обходы и сходы граждан. Темой разговора должно стать соблюдение правил пожарной безопасности в период холодов. 
    Ежедневно сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС проводится около 5000 подворовых обходов и надзорно-профилактических рейдов в жилом секторе городов и сельских поселений Курской области. В первую очередь проверяющие посещают дома граждан «группы риска» — одиноких стариков, многодетных семей и лиц, злоупотребляющих алкоголем.
    По статистике в осенне-зимний сезон происходит больше всего пожаров в домах именно такой категории людей. 
    В ходе рейдов основное внимание уделяется проверке соблюдения правил пожарной безопасности в домах одиноких стариков, использующих печное отопление. Как правило, пожилые люди ответственно относятся к вопросам пожарной безопасности, однако есть и замечания – зачастую сушат на печи вещи и дрова, оставляют поблизости деревянную мебель. Более серьезные проблемы – аварийная электропроводка, самодельные обогреватели, неисправные печи встречаются в жилье лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. "С нарушителями не церемонятся, — замечают в спасательном ведомстве. — Если обнаруживают самодельные обогревательные приборы, так называемые «козлы», то совместно с полицейскими производится незамедлительное их изъятие".
    Активно ведется работа по переселению на зиму и одиноко проживающих курян, злоупотребляющих алкоголем. Около 200 из них уже переехали к родственникам. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама