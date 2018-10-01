Активисты призвали повысить контроль за работой операторов по обращению с ТКО

В ОНФ поступают обращения жителей Курской области на плохую организацию вывоза и уборки мусора. Количество звонков и писем выросло с введением новых тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Активисты направят в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области обращение о повышении контроля за качеством работы региональных операторов.

Подавляющее количество сел, деревень, поселков в районах области, частные сектора городов по-прежнему не получают услуги по обращению с ТКО или получают их низкого качества. Причин несколько: отсутствие оборудованных мест для сбора отходов, недостаток спецтехники, не выстроенные взаимоотношения с органами местного самоуправления (в районах области) или управляющими компаниями по заключению договоров на вывоз мусора.

Отсутствие условий для цивилизованного обращения с ТКО вызывает нежелание населения заключать договоры с региональными операторами или оплачивать их некачественную работу, тем более что тарифы на ТКО в регионе значительно выросли. В их увеличение заложено выполнение требований постановления правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354, согласно которым региональные операторы обязаны вывозить отходы из любого населенного пункта области каждый день летом и каждые три дня зимой.

Изучив обращения граждан, «фронтовики» сделали вывод, что региональные операторы вывозят мусор на словах, но не по факту, соответственно, не несут затраты на перевозки и другие работы, заложенные в возросший тариф. При этом общественники отметили, что подавляющее большинство плательщиков живут в крупных городах и в первую очередь из их платежей формируются бюджеты региональных операторов.

Как отмечают активисты, любой гражданин имеет право обратиться в свою управляющую компанию и составить акт об отсутствии или ненадлежащем качестве оказываемой услуги, например о несоблюдении графика вывоза мусора. Такие акты станут основой для оценки выполнения условий соглашений области и региональных операторов и могут послужить причиной их расторжения при дальнейшей ненадлежащей работе. Активисты ОНФ намерены обратиться в прокуратуру, если региональная власть не заметит многочисленных нарушений в работе компаний.

Напомним, после обращения «фронтовиков» ФАС направила предписание комитету по тарифам и ценам Курской области уменьшить плату на обращение с ТКО жителям юго-западной зоны. Аналогичных решений антимонопольного ведомства общественники ожидают и для жителей северо-восточной зоны области.