4-й Моковский переулок станет односторонним

4-й Моковский переулок в Сеймском округе станет односторонним. Такое решение приняли власти Курска. Речь идет об участке от дома № 1/1 до дома № 37Б/1 на Сумской в направлении улицы Сумская. Скоро здесь появятся соответствующие дорожные знаки.