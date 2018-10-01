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    4-й Моковский переулок станет односторонним

    Вчера, 16:08
    4-й Моковский переулок станет односторонним
    4-й Моковский переулок в Сеймском округе станет односторонним. Такое решение приняли власти Курска. Речь идет об участке от дома № 1/1 до дома № 37Б/1 на Сумской в направлении улицы Сумская. Скоро здесь появятся соответствующие дорожные знаки. 

     

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