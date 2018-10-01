Драмтеатр даст премьеру комедии «Семейный портрет с посторонним»

В эти выходные драмтеатр имени Пушкина даст премьеру комедии «Семейный портрет с посторонним». По этой пьесе снят фильм «Именины». По сюжету директор сельского клуба поселил приехавшего художника в дом к семье с обычными проблемами и мелкими ссорами: хозяин дома лежит со сломанной ногой, жена ругает его за пьянство, дочь мечтает о городском женихе и институте, бабка вечно ворчит… А директор представляет семью и постояльца сумасшедшими друг для друга. Премьерный показ комедии состоится 13 октября.