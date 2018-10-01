Генпрокуратура требует ужесточить приговор бывшему замгубернатора Курской области

Курский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по делу о взятке бывшему заместителю губернатора Василию Зубкова. Ленинский суд приговорил его к 2 годам лишения свободы за получение взятки в виде гаража. С учётом отбытого срока примерно через 9 месяцев бывший чиновник должен выйти на свободу. При этом гараж должны были конфисковать, а Зубкову предстояло выплатить более миллиона рублей штрафа. Александр Филимонов, который передал взятку, проведёт в колонии строгого режима 2 года и тоже заплатит крупный штраф. Виновными признали и двух посредников в получении взятки. Еще в ходе прений в Ленинском суде представитель генпрокуратуры требовала отправить всех в тюрьму на срок от 5 до 9 лет. Вынесенный приговор показался надзорному ведомству слишком мягким.