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    Генпрокуратура требует ужесточить приговор бывшему замгубернатора Курской области

    Сегодня, 08:21
    Генпрокуратура требует ужесточить приговор бывшему замгубернатора Курской области
    Курский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по делу о взятке бывшему заместителю губернатора Василию Зубкова. Ленинский суд приговорил его к 2 годам лишения свободы за получение взятки в виде гаража. С учётом отбытого срока примерно через 9 месяцев бывший чиновник должен выйти на свободу. При этом гараж должны были конфисковать, а Зубкову предстояло выплатить более миллиона рублей штрафа. Александр Филимонов, который передал взятку, проведёт в колонии строгого режима 2 года и тоже заплатит крупный штраф. Виновными признали и двух посредников в получении взятки. Еще в ходе прений в Ленинском суде представитель генпрокуратуры требовала отправить всех в тюрьму на срок от 5 до 9 лет. Вынесенный приговор показался надзорному ведомству слишком мягким. 

     

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