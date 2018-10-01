Приставы помогли получить сиротам жилье

В Курской области сироты смогли получить жильё только с помощью судебных приставов. Как рассказали в ведомстве, трём детям-сиротам необходимо было вне очереди предоставить жилые помещения по договору социального найма в Курске. Соответствующее решение принял Промышленный районный суд. Однако региональный комитет социального обеспечения выполнять это решение не торопился. Ускорили дело приставы. Они предъявили председателю Комитета требования об исполнении решения суда, тогда им предоставили копии договоров соцнайма жилых помещений, заключённых с нуждающимися детьми-сиротами.











