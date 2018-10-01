Сбербанк выступил партнером семейного мероприятия «Our future»

11 октября, г. Воронеж. В поселке бизнес-класса Лесково под Воронежем состоялся семейный квест «Наше будущее» («Our future»). Идею реализовать проект, объединяющий аудиторию активных семей, поддержало несколько крупных компаний столицы Черноземья, в том числе Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк.

Мероприятие стало «первой ласточкой» большого проекта, в центре которого – семья. Вокруг ключевой концепции квеста объединилось пять направлений – жилье, здоровье, финансовая стабильность, страхование рисков и образование. Словом, те «кирпичики», из которых складывается счастливое будущее. Лидером направления «Финансовая стабильность» стал Центрально-Черноземный банк.

- Наша компания – не просто финансовый институт, а партнер, который старается поддерживать своего клиента в самых разных направлениях, - подчеркнул управляющий головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец. – Именно поэтому мы зачастую участвуем в социальных, спортивных проектах. Отдельный фокус внимания – на развитии финансовой грамотности населения.

Сотрудники Сбербанка рассказали об интересующих целевую аудиторию продуктах, таких как «Семейный актив», «Первый капитал» и других, а также поделились интересными фактами по теме финансовой грамотности. Для самых маленьких посетителей была организована детская зона, где малыши могли не только поиграть, но и угоститься вкусными яблоками.

– Всем нам важно обеспечить детям комфортное будущее, и для этого необходимо всегда быть на волне – информационной, эмоциональной, - отметил один из инициаторов проекта «Наше будущее» Андрей Долженков. - С этими целями мы и запустили проект «Our future», который призван сформировать сообщество активных родителей.

В квесте поучаствовало более 100 семей, которым предстояло пройти пять «станций» маршрута – на каждой из них участники в игровой форме знакомились с предложениями компаний-партнеров.

- Приятно, когда есть такие семейные мероприятия, - рассказали супруги Кристина и Игорь Рожновы. - Мы не только весело провели день с детьми на свежем воздухе, но и обрели новые знакомства, почерпнули для себя массу информации, реально полезной для жизни и саморазвития.

Завершающим этапом квеста стал розыгрыш призов и подарков от компаний-партнеров, а параллельно на площадке действовало несколько развлекательных зон – с конкурсами, настольными и спортивными играми, лазертагом и другими активностями.