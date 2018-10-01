поиск по сайту
 

    "Динамо" разгромило столичных одноклубниц

    Сегодня, 11:55
    Курское «Динамо» стартовало в регулярном чемпионате российской женской премьер-лиги с крупной победы над столичными одноклубницами. В выездном матче команда Лукаса Мондело взяла верх над московским "Динамо" — 92:40. В этой игре в составе курянок дебютировала испанка Марта Ксаргай, за 18,5 минут игрового времени заработавшая 6 очков. Лучшей в прошедшей встрече стала Алёна Кириллова, которая принесла команде 22 очка, Соня Петрович заработала 17 баллов. Татьяна Видмер оформила дабл-дабл – на её счету 10 очков и 15 подборов. Немного не хватило до этого плоказателя Наталье Анойкиной — 15 очков, 8 подборов и 3 передачи. Следующий матч «бело-голубые» проведут дома 16 октября. «Динамо» ждёт «курское дерби» с «Инвентой».

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама