"Динамо" разгромило столичных одноклубниц

Курское «Динамо» стартовало в регулярном чемпионате российской женской премьер-лиги с крупной победы над столичными одноклубницами. В выездном матче команда Лукаса Мондело взяла верх над московским "Динамо" — 92:40. В этой игре в составе курянок дебютировала испанка Марта Ксаргай, за 18,5 минут игрового времени заработавшая 6 очков. Лучшей в прошедшей встрече стала Алёна Кириллова, которая принесла команде 22 очка, Соня Петрович заработала 17 баллов. Татьяна Видмер оформила дабл-дабл – на её счету 10 очков и 15 подборов. Немного не хватило до этого плоказателя Наталье Анойкиной — 15 очков, 8 подборов и 3 передачи. Следующий матч «бело-голубые» проведут дома 16 октября. «Динамо» ждёт «курское дерби» с «Инвентой».