поиск по сайту
 

    Водитель разбил две припаркованные машины и скрылся

    Сегодня, 12:07
    Водитель разбил две припаркованные машины и скрылся
    На проспекте Победы возле дома №40 водитель разбил две припаркованные машины и скрылся. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 6 утра 4 октября. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованные легковушки «Рено» и «Ауди А6». Автомобили получили повреждения. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.  
    Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 101, телефон: 36-70-65.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама