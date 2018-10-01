На проспекте Победы возле дома №40 водитель разбил две припаркованные машины и скрылся. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 6 утра 4 октября. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованные легковушки «Рено» и «Ауди А6». Автомобили получили повреждения. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 101, телефон: 36-70-65.



