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    На курских сельхозпредприятиях погибли 7 человек

    Сегодня, 12:13
    На курских сельхозпредприятиях погибли 7 человек
    Специалисты Курского соцстраха констатируют значительный рост производственного травматизма в сельском хозяйстве. За 9 месяцев произошло более 40 несчастных случаев на предприятиях АПК. Среди них 7 смертельных и 7 тяжелых. Эта печальная статистика в два раза превышает показатели того же периода прошлого года.
    Лето 2018 г. отметилось рекордной цифрой гибели работников при выгрузке зерна. В бункерах автомобилеразгрузчиков несовместимые с жизнью травмы получили  четверо курян. Смертельные случаи произошли в Крестьянско-фермерском хозяйстве в Медвенском районе, в ООО «Би Агро» Тимского района, ООО «Пселское» Беловского района и на хлебной базе в Курске.
    По предварительным данным расследования данных несчастных случаев, куряне гибли под потоками зерна или попадали в разгрузочный механизм бункера. Причина – нарушение правил техники безопасности. А в организме двух пострадавших выявлен алкоголь. 
    Среди погибших двое – молодые люди, имеющие детей. Случаи идентичные. Однако один из них комиссия не признала страховым – работник не заключил с работодателем трудовой договор и трудился на основании договора оказания услуг. Иждивенцам второго погибшего будет выплачено страховое обеспечение в миллион рублей. Его дети до совершеннолетия будут получать из Фонда социального страхования выплаты по потере кормильца.

     

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