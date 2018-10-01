На курских сельхозпредприятиях погибли 7 человек

Специалисты Курского соцстраха констатируют значительный рост производственного травматизма в сельском хозяйстве. За 9 месяцев произошло более 40 несчастных случаев на предприятиях АПК. Среди них 7 смертельных и 7 тяжелых. Эта печальная статистика в два раза превышает показатели того же периода прошлого года.

Лето 2018 г. отметилось рекордной цифрой гибели работников при выгрузке зерна. В бункерах автомобилеразгрузчиков несовместимые с жизнью травмы получили четверо курян. Смертельные случаи произошли в Крестьянско-фермерском хозяйстве в Медвенском районе, в ООО «Би Агро» Тимского района, ООО «Пселское» Беловского района и на хлебной базе в Курске.

По предварительным данным расследования данных несчастных случаев, куряне гибли под потоками зерна или попадали в разгрузочный механизм бункера. Причина – нарушение правил техники безопасности. А в организме двух пострадавших выявлен алкоголь.

Среди погибших двое – молодые люди, имеющие детей. Случаи идентичные. Однако один из них комиссия не признала страховым – работник не заключил с работодателем трудовой договор и трудился на основании договора оказания услуг. Иждивенцам второго погибшего будет выплачено страховое обеспечение в миллион рублей. Его дети до совершеннолетия будут получать из Фонда социального страхования выплаты по потере кормильца.



