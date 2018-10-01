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    Двух курян за повторную поездку нетрезвыми ждет уголовное разбирательство

    Сегодня, 12:47
    Двух курян за повторную поездку нетрезвыми ждет уголовное разбирательство
    За прошедшие сутки инспекторы курской ГИБДД за нахождение в состоянии опьянения остановили трех водителей. Еще один отказался от медосвидетельствования. В Тимском районе наряд ДПС остановили автомобиль ГАЗ, выполняющий опасные маневры. 64-летний водитель был нетрезв. При проверке по информационным базам выяснилось, что ранее он уже отказывался от прохождения медосвидетельствования, после чего был лишен прав. Сейчас его действия рассматриваются как уголовное преступление. Уголовного разбирательство ждет и 31-летнего жителя Фатежского района. Он тоже будучи лишенным прав вновь сел за руль нетрезвым. Вечером на своем ВАЗе мужчина отправился в поездку по центральным улицам Фатежа, где его и остановили инспекторы. По всем установленным фактам ведется расследование.

     

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